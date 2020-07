Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, Audiovisual e Músicos (Cena-STE) considerou hoje que as linhas de apoio social extraordinário, por causa da covid-19, "são bem-vindas, mas continuam a ser insuficientes", e teme pela chegada do inverno.

"Os apoios são bem-vindos, porque chegam aos que estão identificados com os códigos CAE [Classificação Portuguesa de Atividades] e códigos IRS, mas não vão chegar a uma parte dos trabalhadores que não têm como provar como aceder a estes apoios", disse à agência Lusa o sindicalista Rui Galveias.

O responsável falava no final de uma reunião na qual a ministra da Cultura, Graça Fonseca, explicou a vários representantes do setor da cultura qual o calendário e o modo de acesso a três linhas de apoio previstas no Orçamento Suplementar, para fazer face ao impacto da covid-19 nas artes.