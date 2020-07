Covid-19

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, pediu que as restrições face à covid-19 continuem a ser cumpridas mesmo com o fim, hoje, do estado de emergência, que foi prorrogado por três vezes.

"Todas as medidas atualmente em vigor devem continuar a ser seguidas com a mesma alma e o mesmo vigor de sempre", disse Filipe Nyusi, numa comunicação à nação no último dia do estado de emergência, em vigor desde 01 de abril e que foi por três vezes consecutivas prorrogado - o máximo previsto pela Constituição.

O chefe de Estado moçambicano disse que vai enviar ao parlamento um relatório na quinta-feira e depois serão tomadas decisões e estratégias, que deverão ser tornadas públicas numa nova comunicação à nação.