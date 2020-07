Actualidade

A oposição do Mali afirmou hoje que a "única palavra de ordem" é a demissão do Presidente maliano e do seu primeiro-ministro e anunciou o lançamento de uma "segunda fase de desobediência civil" na próxima semana.

Numa conferência de imprensa, os líderes da oposição pediram a demissão do Presidente maliano, Ibrahim Boubacar Keita, conhecido por IBK, e do primeiro-ministro, Boubou Cissé.

"A única palavra de ordem continua a ser a demissão de IBK e do seu regime", afirmou à comunicação social Choguel Maïga, um dos responsáveis do movimento opositor M5-RFP, citado pela agência France-Presse.