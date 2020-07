Incêndios

O fogo que lavra desde quarta-feira em Sobral de São Miguel, concelho da Covilhã, continua "a evoluir favoravelmente" e "não há populações em perigo", disse hoje à agência Lusa o comandante operacional distrital da Proteção Civil, Francisco Peraboa.

"Está a evoluir favoravelmente e não há populações em perigo, nem em Sobral de São Miguel, nem no Pereiro", afirmou Francisco Peraboa.

O vento e a orografia do terreno têm dificultado o combate às chamas, que deflagraram às 14:43 de quarta-feira, na freguesia de Sobral de São Miguel, uma das Aldeias do Xisto, e progrediu em direção à povoação anexa do Pereiro.