O Presidente argentino anunciou nesta quarta-feira um projeto de lei para reformar a Justiça, que, para a oposição, esconde o propósito de garantir a impunidade da vice-Presidente, que responde em processos de corrupção.

"Propomos organizar melhor a Justiça Federal. Propomos uma Justiça independente que desenvolva processos com celeridade e eficiência. Estamos a construir uma Justiça sem influência dos poderes mediáticos, fáticos e políticos", anunciou o Presidente, Alberto Fernández, na Casa Rosada, sede do Governo, durante uma cerimónia marcada também pela presença de apenas um dos cinco juízes do Supremo Tribunal de Justiça e pela ausência da oposição.

"O único motivo que me impulsiona a pedir uma mudança na Justiça é fortalecer o Estado de Direito", defendeu-se, ciente das críticas dos referentes da oposição.