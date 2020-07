Covid-19

Mais de 900 denúncias de desaparecimentos de mulheres e adolescentes foram registadas no Peru desde o início do confinamento, decretado no país devido à pandemia, segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e o Ministério Público (MP).

A CIDH expressou esta quarta-feira a sua preocupação e instou o Estado peruano a investigar os casos diligentemente e com uma perspetiva de género, bem como a cumprir "o dever de proteger de maneira abrangente os direitos das adolescentes, particularmente o direito a uma vida livre de violência ".

No total, são 915 as denúncias acumuladas por desaparecimentos de mulheres e adolescentes durante o período de isolamento social decretado pelo Governo, que ainda se mantém em algumas regiões do país, de acordo com dados divulgados pelo MP em comunicado.