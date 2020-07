Actualidade

O acordo assinado quarta-feira entre Governo timorense e Banco Mundial de apoio à Educação tem um valor de 23,55 milhões de dólares (21,7 milhões de euros) e vai beneficiar 150 mil estudantes e professores.

O projeto, que o Conselho de Ministros aprovou, insere-se num pacote de novos projetos do Banco Mundial em Timor-Leste, no valor de 48 milhões de dólares (44 milhões de euros) para melhorias no fornecimento de água, na rede de saneamento e na educação em Timor-Leste.

No caso do setor educativo, o projeto visa "o fortalecimento e transformação do ensino básico", com salas de aula novas e atualizadas, instalações escolares e maior qualidade do ensino.