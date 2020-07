Actualidade

O Museu do Côa (MC) assinala hoje uma década de existência homenageando o atual secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, com a colocação de uma placa em xisto no auditório da unidade museológica, relembrando a arte rupestre.

"Além de assinalarmos o 10.º aniversário do MC, homenageamos o engenheiro António Guterres, porque há 25 anos tomou a decisão histórica, enquanto primeiro-ministro de Portugal, de cancelar a construção da barragem do Baixo Côa, o que preservou toda a Arte do Côa que se tornou património mundial", disse à Lusa o presidente da Fundação Côa Parque (FCP), Bruno Navarro.

Segundo o responsável pela FCP, a ideia de homenagear António Guterres neste 10.º aniversário do MC "é da mais elementar justiça", já que foi "o grande responsável pela existência desta unidade museológica de referência", e consequente preservação da arte rupestre do Vale do Côa, com mais de 25.000 anos.