A organização não-governamental (ONG) Human Rights Watch (HRW) acusou hoje o Governo italiano de ter dificultado o acesso ao aborto legal e de colocar a saúde e as vidas das mulheres em perigo durante a pandemia.

"O fracasso do Governo em garantir vias para assegurar cuidados médicos essenciais e sensíveis durante a pandemia causou interrupções nos serviços de aborto e impediu algumas mulheres de realizarem o aborto dentro do prazo legal, exacerbando as antigas barreiras ao aborto legal e seguro em Itália", criticou a ONG em comunicado.

"Mulheres e adolescentes em Itália tiveram de enfrentar obstáculos às vezes insuperáveis para aceder a cuidados de saúde sexual e reprodutiva de que precisavam durante um período de crise", disse Hillary Margolis, da HRW.