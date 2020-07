Covid-19

As autoridades do estado australiano de Victoria contabilizaram 723 infeções por covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde diário desde o início do surto na capital regional, Melbourne.

Além disso, nas últimas 24 horas morreram 13 pessoas por causa da doença, de acordo com as autoridades de saúde.

O chefe do executivo de Victoria, Daniel Andrews, atribuiu o aumento de casos a surtos em lares de idosos.