Actualidade

O construtor automóvel francês Renault sofreu a maior perda líquida da sua história no primeiro semestre do ano, de 7,3 mil milhões de euros, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, a Renault justificou as perdas com a crise sanitária e os resultados do parceiro japonês Nissan.

A Nissan registou perdas de 4,8 mil milhões de euros, informou o fabricante francês, estimando que o impacto negativo da covid-19 nas margens operacionais do grupo representou cerca de 1,8 mil milhões de euros.