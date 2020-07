Actualidade

O fim dos programas de desporto com comentadores que representam clubes de futebol, um "formato que se desgastou", ajuda a SIC a "esbater" a saída de Cristina Ferreira, disse à Lusa Felisbela Lopes, investigadora e professora da Universidade do Minho.

"A SIC podia anunciar isto em finais de agosto, anunciou agora porque cria expectativa. Que significado tem isto? O impacto da notícia da saída de Cristina Ferreira para a TVI esbate-se", defendeu a especialista.

A SIC Notícias anunciou na passada segunda-feira que iria acabar com os programas de desporto "Play Off" e "O Dia Seguinte", com comentadores que representam clubes de futebol, devido à "toxicidade" criada à volta deste género.