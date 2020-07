Taça de Portugal

Benfica e FC Porto encerram no sábado, quase um ano depois, a mais longa temporada futebolística da história, que, como sempre, fecha com a final da Taça de Portugal, mas, como nunca, em Coimbra e sem público.

A 'desgraçada' pandemia da covid-19 desviou o jogo do Jamor, que recebia a prova ininterruptamente há 36 anos, desde 1983/84, e acabou, logo à partida, com a festa, que no futebol, está intimamente ligada à presença dos adeptos nas bancadas.

Será assim, com toda a certeza, uma final diferente, ímpar, também pelo adiantado da hora, já que jamais se viu uma final da prova 'rainha' jogar-se de noite, a partir das 20:45, e não a meio da tarde, outro efeito colateral da 'porta fechada'.