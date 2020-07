Covid-19

Porto, 30 jul 2020 (Lusa) -- Investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) e do CINTESIS concluíram, com base num estudo na Urgência Metropolitana de Psiquiatria do Porto, que as idas às urgências caíram "para metade" durante o estado de emergência.

Em comunicado, a FMUP avança hoje que os dados constam de um estudo, já aceite para publicação na revista científica Psychiatric Quarterly, que envolveu investigadores da instituição e do CINTESIS - Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde.

Durante o período do estado de emergência, decretado devido à covid-19, a equipa de investigadores analisou as idas à Urgência Metropolitana de Psiquiatria do Porto que abrange "cerca de três milhões de habitantes", tendo, posteriormente, descrito o impacto dos números e as características dos episódios de urgência.