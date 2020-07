Actualidade

A taxa de desemprego na Alemanha subiu para 6,3% em julho, equivalente a 2,91 milhões de desempregados, mais 635.000 do que há um ano, devido ao impacto da pandemia, foi hoje anunciado.

A agência federal do trabalho alemã (BA) precisou que o aumento da taxa de desemprego em julho foi de uma décima do valor do mês anterior e que o mercado de trabalho alemão "continua sob pressão, embora a economia esteja no caminho da recuperação".

A BA disse que o aumento dos números oficiais do desemprego se devia em grande parte ao número de trabalhadores registados na "Kurzarbeit", a fórmula de trabalho a tempo reduzido utilizada por muitas empresas alemãs durante a pandemia.