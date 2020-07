Actualidade

A Câmara Municipal de Belmonte vai homenagear Zeca Afonso com um conjunto de iniciativas, que integram o descerramento de uma estátua em tamanho real daquele cantor e compositor português, que ali viveu quando ainda era muito jovem.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, aquela autarquia do distrito de Castelo Branco adianta que as iniciativas decorrem no sábado e domingo e que o Castelo de Belmonte será palco para pequenos concertos que recordam a obra de Zeca Afonso e o seu trabalho de intervenção social.

"Destaque para o concerto de seu sobrinho, João Afonso, que ainda o acompanhou em muitos concertos e que regressa a Belmonte neste grande tributo a seu tio", acrescenta a autarquia, sobre o espetáculo que está marcado para domingo, às 23:00.