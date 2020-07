Covid-19

Investigadores portugueses que analisaram a mortalidade por covid-19 em Portugal mostram-se surpreendidos com o peso da idade no risco de morte, face às doenças preexistentes, e pedem a recolha de informação "mais fina" para conseguirem "ir mais longe".

O grupo de Investigadores de sete institutos/departamentos da Faculdade de Medicina (Universidade de Lisboa) e de outras instituições, como o Instituto Ricardo Jorge e a Universidade Católica, dizem que os dados disponibilizados pela Direção Geral da Saúde (DGS) são "bastante consistentes", mas defendem que se a recolha de informação fosse mais fina permitia "análises mais complexas".

"Quanto mais fina for a informação, melhor. Gostávamos de ter mais datas, como, por exemplo, a data de morte. (...) Havendo pistas de que há mutações [do vírus], seria importante ter esse tipo de informação. Isso já permitia fazer outras abordagens", disse agência Lusa o investigador principal do estudo, Paulo Nogueira.