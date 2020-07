Covid-19

Seis estâncias termais da região Centro vão receber espetáculos de jazz gratuitos durante os meses de agosto e setembro, iniciativa denominada 'Termas Centro Vintage Jazz Tour' e promovida pela rede Termas Centro, foi hoje anunciado.

A banda Cottas Club Jazz Band levará o espetáculo a seis estâncias termais, entre 28 de agosto e 11 de setembro, "recriando a alegria do espírito Dixieland e a magia dos anos 20 na cidade-berço do jazz, Nova Orleães, nos Estados Unidos", informa o coordenador da Rede, Adriano Barreto Ramos.

As Termas de S. Pedro do Sul serão as primeiras a receber o espetáculo, em 28 de agosto, seguindo-se as Caldas da Felgueira, em Nelas, no dia seguinte.