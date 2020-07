Actualidade

O tribunal administrativo de Coimbra aceitou, há uma semana, uma providência cautelar que impede a posse administrativa, no sábado, do parque de campismo do Cabedelo, mas o município da Figueira da Foz mantém que não foi notificado.

A situação, que ameaça transformar-se num imbróglio jurídico caso o município não receba até sexta-feira a citação judicial, decorre de uma providência cautelar contra a posse administrativa do espaço, agendada para sábado e que a autarquia deste município litoral do distrito de Coimbra já anunciou que vai avançar, se não for notificada até lá.

No despacho judicial, datado de 22 de julho e a que a agência Lusa teve hoje acesso, a juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (TAFC), Irene Monteiro da Costa, admite "liminarmente" o requerimento cautelar interposto pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP) contra o município e a administração do porto da Figueira da Foz, e determina que se "diligencie no sentido da citação urgente dos requeridos", o que a Câmara Municipal mantém que ainda não sucedeu.