Actualidade

O presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares (CDU), adiantou hoje que "existem negociações muito adiantadas" com a administração do Metropolitano de Lisboa para a expansão da linha Amarela do metro ao município.

Em declarações à agência Lusa, o autarca comunista referiu que nas próximas semanas a Câmara Municipal de Loures irá, juntamente com a autarquia vizinha de Odivelas e com o Metropolitano de Lisboa, celebrar um protocolo para expandir o metro à zona do Hospital Beatriz Ângelo e do Infantado.

"Está já numa fase adiantada e será para perspetivar o traçado e a elaboração de projetos para a extensão do metropolitano nos concelhos de Loures e de Odivelas a partir daquilo que atualmente existe. Esperamos que isto esteja pronto dentro de algumas semanas", estimou.