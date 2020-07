Actualidade

Vila Nova de Foz Côa, Guarda, 30 jul (2020) - O secretário-geral das Organização das Nações Unidas (ONU) apontou hoje o exemplo do Vale do Côa para afirmar que o encontro de culturas e a multiculturalidade são riqueza e não ameaça para a sociedade.

António Guterres foi hoje homenageado por há 25 anos ter decidido parar a construção da barragem do Côa e preservado as gravuras património da Humanidade, que usou como exemplo para falar dos conflitos sociais no mundo.

O antigo primeiro-ministro português aproveitou a oportunidade para fazer uma reflexão sobre a identidade, uma palavra que considerou "tem sido muito mal usada, recentemente, por alguns líderes políticos de várias partes do mundo, como um fator de divisão e de discriminação".