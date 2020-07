Actualidade

Os pescadores e mariscadores profissionais de águas interiores do Baixo Alentejo vão manifestar-se em Évora, na segunda-feira, para exigir o levantamento da proibição da pesca do lagostim-vermelho-do-Louisiana, divulgaram hoje os promotores.

Em causa está a revogação, em 2018, de uma lei que permitia a total liberdade de pesca daquela espécie invasora das principais bacias hidrográficas do país, o que teve efeitos "altamente prejudiciais para a fauna, flora e agricultura de regadio, com especial incidência na cultura do arroz", explicou, em comunicado, a associação Importante Oásis, com sede em Moura, no distrito de Beja, que licencia a atividade na bacia do Alqueva.

A medida, de acordo com declarações do presidente da Importante Oásis, João Cortez, à agência Lusa, está a contribuir para a "propagação descontrolada" do lagostim, uma vez que a sua captura passou a ser permitida "apenas em duas ou três zonas onde ele nem sequer existe".