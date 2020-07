Actualidade

As alterações às comissões bancárias no MB Way, na rescisão e renegociação de crédito e, em novos contratos, o fim do processamento de prestação entram em vigor em 01 de janeiro, disse à Lusa fonte parlamentar.

De acordo com o deputado Miguel Matos (PS), que coordenou o Grupo de Trabalho das Comissões Bancárias na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), hoje foi "fixada a redação final" da legislação, "com entrada em vigor a 01 de janeiro de 2021".

A redação final dos textos de vários partidos (BE, PAN, PSD e PS) foi feita na reunião de hoje da comissão parlamentar, depois de terem sido aprovadas em plenário na semana passada.