Covid-19

O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, mostrou-se hoje preocupado com o "vacinonacionalismo", considerando que o tratamento ou vacina para a covid-19 deverá ser "um bem público mundial".

"Sempre defendi que qualquer tratamento ou qualquer vacina que seja descoberta para o covid-19, tem que ser considerada, ou considerado, um bem público mundial. Temos usado a expressão 'a people´s vaccine', uma vacina dos povos", disse hoje António Guterres.

O Secretário-Geral da ONU e antigo primeiro-ministro de Portugal, foi hoje homenageado em Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda, por ter suspendido a construção da barragem do Côa, para salvaguardar as gravuras rupestres património da humanidade.