Actualidade

O antigo deputado social-democrata Agostinho Branquinho "tudo" vai fazer para "repor a verdade dos factos", no caso em que está acusado por fomentar a alegada violação do Plano Diretor Municipal (PDM) de Valongo.

O advogado de defesa do ex-deputado invocou questões éticas para nada adiantar sobre o processo e o próprio Agostinho Branquinho esteve incontactável, mas a mulher do antigo deputado, Carla Branquinho, facultou hoje à agência Lusa uma pequena declaração sobre o caso, garantindo que "tudo vai ser feito para repor a verdade dos factos", embora sem se referir expressamente a um eventual requerimento para a instrução do processo.

A instrução é uma fase processual facultativa, que pode ser requerida por qualquer um dos arguidos ou assistentes, e visa decidir se o caso segue ou não para julgamento, numa espécie de pré-julgamento do caso.