Actualidade

O presidente da câmara de Foz Côa insistiu hoje na importância da ligação ferroviária entre as estações do Pocinho e Barca d´Alva com ligação a Espanha, tendo em vista a promoção turística e económica da região do Douro.

Gustavo Duarte aproveitou a presença de vários membros do Governo, entre os quais a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e da comissária europeia Elisa Ferreira, que se associaram à homenagem ao antigo primeiro-ministro, António Guterres, que hoje decorreu no Museu do Côa (MC), para relembrar uma antiga pretensão das populações do Douro.

"Esta ligação é fundamental para este território e a própria Comissão Europeia está disposta a financiar este projeto", vincou o autarca.