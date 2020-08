Covid-19

Os empresários de diversão noturna consideram que "não faz sentido" os bares e discotecas, encerrados em março devido à covid-19, passarem a funcionar como cafés e pastelarias, a partir de sábado, questionando o Governo se quer "aniquilar o setor".

"Em relação às discotecas e aos bares, que laboram única e exclusivamente à noite, não muda nada. Não há aqui nenhuma alteração, não há aqui nenhum benefício, não há aqui nada a declarar", salientou à agência Lusa José Gouveia, da reativada Associação Nacional de Discotecas.

De acordo com o também porta-voz do movimento "O Silêncio da Noite", os espaços continuam sem permissão para abrir e os empresários estão à espera dos apoios do Estado para fazer face aos prejuízos provocados pela inatividade dos estabelecimentos de diversão noturna.