Actualidade

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, lamentou hoje o "brutal homicídio" do ator Bruno Candé Marques, que morreu baleado, no sábado, na via pública em Moscavide (Loures).

"As circunstâncias da morte de Bruno Candé obrigam-nos a pensar sobre o muito que ainda nos cumpre fazer na luta contra a violência e o quanto a cultura, na sua dimensão conciliadora e de aproximação, pode contribuir para isso", afirma a ministra hoje, em comunicado, cinco dias depois da morte do ator.

Bruno Candé Marques, 39 anos, morreu no sábado após ter sido baleado, várias vezes, em plena Avenida de Moscavide, concelho de Loures.