Actualidade

O Conselho Geral do Instituto Politécnico de Leiria (IPL) defendeu hoje a necessidade de criar as "condições financeiras e legais" para promover todo o potencial daquela instituição de ensino superior.

Em comunicado, aquele órgão expressa apoio ao presidente do IPL, Rui Pedrosa, "para as ações a realizar, visando a criação das condições financeiras e legais necessárias ao desenvolvimento" do potencial do instituto.

"O subfinanciamento crónico do Politécnico de Leiria, verificável pela comparação entre os valores calculados através da fórmula de financiamento e as verbas efetivamente atribuídas, como constatado pelo Tribunal de Contas", é uma das questões suscitadas.