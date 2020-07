Actualidade

A Câmara de Coimbra consignou hoje por mais de 4,8 milhões de euros a requalificação do Parque Manuel Braga, na margem direita do rio Mondego, em plena zona urbana.

A intervenção, que contempla designadamente "a estabilização dos muros da orla ribeirinha em toda a sua extensão" e o património arbóreo, visa "a melhoria do estado de conservação" de um dos mais emblemáticos jardins da cidade que, reconhece a autarquia, "apresenta alguns sinais de desgaste".

Jardim público característico do início do Século XX, de autoria do engenheiro Jorge Lucena e do paisagista Jacintho de Matos, o Parque Manuel Braga estende-se ao longo do rio, entre o Largo da Portagem, no centro histórico da cidade, e o Parque Verde do Mondego.