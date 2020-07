Covid-19

Os restaurantes e similares vão poder funcionar até às 00:00 a partir de sábado, com tolerância até à 01:00 para saírem todos os clientes e encerrarem os estabelecimentos, disse hoje Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna.

No final da reunião do Conselho de Ministros, o governante explicou que esta "clarificação teve em conta o diálogo com os autarcas", nomeadamente "da área do Algarve e outras regiões com uma significativa relevância da atividade turística", tendo em conta "o que são as dinâmicas normais nesta altura do ano".

Eduardo Cabrita explicou que estas conversas "justificam por um lado a alteração da hora de funcionamento dos restaurantes e unidades similares das 23:00 para as 00:00", mas com "uma hora de efetivo encerramento".