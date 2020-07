Actualidade

O Festival Internacional de Cinema de Toronto (Canadá) terá em setembro uma programação reduzida, por causa da covid-19, e da qual faz parte o filme palestiniano "Gaza, mon amour", de Tarzan Nasser e Arab Nasser, coproduzido por Portugal.

A 45.ª edição do festival, que decorrerá de 10 a 19 de setembro, contará com uma seleção de 50 filmes, substancialmente inferior às cerca de 300 obras exibidas na edição anterior, e com programação prevista sobretudo 'online' e com eventos presenciais limitados, devido à pandemia do novo coronavírus.

Da lista de filmes anunciados pelo festival, codirigido pela programadora portuguesa Joana Vicente, está a produção palestiniana "Gaza, mon amour", dos irmãos Tarzan Nasser e Arab Nasser, com coprodução portuguesa, pela Ukbar Filmes.