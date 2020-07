Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em baixa, pela quinta sessão consecutiva, com o índice PSI20 a descer 2,05% para 4.305,42 pontos, com todas as empresas cotadas em terreno negativo.

As 18 cotadas que integram o PSI20 fecharam hoje no 'vermelho', destacando-se a Jerónimo Martins ao perder 3,77% para 14,19 euros, depois de na quarta-feira ter divulgado uma queda de 36,2% nos lucros no primeiro semestre, para 104 milhões de euros.

Já a Pharol cedeu 3,44% para 0,12 euros e a Galp baixou 3,34% para 9,09 euros.