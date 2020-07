Actualidade

A câmara socialista de Valongo vai reclamar uma indemnização por prejuízos associados à alegada violação do Plano Diretor Municipal (PDM) concelhio na vigência de um executivo social-democrata, disse hoje fonte oficial da autarquia.

Fonte do gabinete do atual presidente da autarquia, José Manuel Ribeiro (PS), afirmou à agência Lusa que "no âmbito deste processo penal, a Câmara de Valongo vai defender os interesses e direitos do município" e "reclamar uma indemnização pelos prejuízos causados", sem avançar valores concretos.

"O processo está ainda a ser analisado pelos Serviços Jurídicos. Se for necessário, o município de Valongo constituir-se-á como assistente do processo", sublinha o gabinete do autarca socialista.