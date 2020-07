Actualidade

A Media Capital afirmou hoje que comunicou à Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) as alterações ocorridas tanto na estrutura acionista como nos órgãos sociais e acusa a Impresa de "atacar um concorrente direto na área da televisão".

A Impresa e a SIC pediram esclarecimentos à ERC sobre as mudanças na estrutura acionista da TVI e sobre a acumulação de cargos em várias empresas do presidente executivo da Media Capital, de acordo com carta a que a Lusa teve hoje acesso.

Em comunicado, a Media Capital refere que "tomou hoje conhecimento, através da comunicação social, da existência de uma carta enviada pela Impresa e pela SIC à ERC, pedindo para intervir no processo em que o Conselho Regulador está a analisar as mudanças na estrutura da TVI e deixando um conjunto de questões relacionadas com o novo acionista e com o CEO [presidente executivo]" da dona da estação de Queluz.