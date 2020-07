Covid-19

A Fitch considera que o choque sem precedentes desencadeado pela crise pandémica é um risco para o 'rating' dos bancos portugueses e que uma crise mais longa é uma ameaça ao setor, segundo o relatório hoje publicado.

Segundo a agência de 'rating', o setor bancário português mostrou alguma resiliência no primeiro trimestre deste ano, ainda que com aumentos das provisões para perdas com crédito, mas a pressão ter-se-á intensificado a partir do segundo trimestre, com alguns bancos provavelmente com prejuízo ou pelo menos em 'breakeven' (ponto de equilíbrio entre ganhos e perdas), prevendo que a recuperação gradual das operações seja improvável antes de 2022.

"Uma crise mais longa do que atualmente esperamos ameaçaria a viabilidade do setor bancário e reverteria os significativos progressos alcançados desde 2016", afirma a Fitch.