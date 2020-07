Actualidade

As refeições no Estabelecimento Prisional de Braga, recentemente contestadas pelos reclusos, decorrem "com toda a normalidade", tanto no que respeita às capitações e qualidade dos alimentos como ao cumprimento integral da ementa e das dietas, concluiu uma vista inspetiva.

Assinado por uma nutricionista da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), o relatório da visita inspetiva, a que a Lusa hoje teve acesso, acrescenta que "em momento algum" a direção do Estabelecimento Prisional de Braga deu conhecimento de situações cuja não conformidade "tenha colocado em risco a saúde pública da população reclusa, nomeadamente por serem responsáveis por intoxicações alimentares".

Esta visita inspetiva foi determinada pelo diretor da DGRSP, depois de, em meados de junho, cerca de 80 reclusos do Estabelecimento Prisional de Braga se terem queixado da qualidade das refeições, dizendo serem mal confecionadas e pouco variadas.