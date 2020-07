Covid-19

A proposta de orçamento retificativo da Assembleia Nacional de Cabo Verde foi hoje aprovada com fotos a favor dos deputados do partido no poder (MpD), tendo registado uma redução de 13% em relação ao orçamento inicial.

A proposta, apresentada pelo deputado do MpD e presidente do Conselho de Administração da Assembleia Nacional, Austelino Correia, prevê receitas de 871 milhões de escudos (7,9 milhões de euros), menos 13% do orçamento inicial, que era de 995 milhões de escudos (9 milhões de euros)

Austelino Correia disse a proposta ficou "muito aquém" do que se tinha previsto cortar, tendo em conta as condições por que passa o país, devido à pandemia da covid-19.