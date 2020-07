Actualidade

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, anunciou hoje a constituição de um Grupo de Trabalho para o Bem-estar Animal, que tem como principal missão definir uma estratégia nacional para os animais errantes (abandonados).

O anúncio foi feito na audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar, a requerimento do BE e da deputada Não Inscrita Cristina Rodrigues, sobre a morte de sete dezenas e meia de animais nos abrigos ilegais 'Cantinho das Quatro Patas' e 'Abrigo de Paredes', na serra da Agrela, concelho de Santo Tirso, na sequência do incêndio no fim de semana de 18 e 19 de julho.

Neste Grupo de Trabalho estão representados a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), a Ordem dos Médicos Veterinários, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Procuradoria-Geral da República e uma Organização Não Governamental - a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal.