Covid-19

O número de pacientes hospitalizados nos cuidados intensivos devido à covid-19 aumentou ligeiramente pela primeira vez desde o início de abril em França, onde os novos casos diários ultrapassaram o milhar, indicaram hoje as autoridades sanitárias francesas.

Num comunicado, a Direção Geral da Saúde (DGS) francesa adiantou que, no total, 5.375 pessoas estão hospitalizadas por causa do novo coronavírus, 381 delas em unidades de cuidados intensivos, mais um do que véspera.

Trata-se da primeira vez desde 09 de abril que este indicador, muito controlado pelas autoridades, não baixa e, pelo contrário, sobe.