Covid-19

A Alemanha identificou 902 novos casos nas últimas 24 horas, o número mais alto desde maio, com a exceção do surto registado numa fábrica de carne, no mês passado, na localidade de Gütersloh.

Desde o início da pandemia de covid-19, a Alemanha já registou 207.828 casos, 191.800 considerados curados. De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), há mais seis vítimas mortais que no dia anterior, para um total de 9.134.

A Baviera, o Estado federado mais afetado, superou os 50 mil casos total de infeções, chegando aos 50.806 e 2.622 óbitos.