Todos os trabalhadores da empresa de 'handling' Groundforce vão retomar a atividade em agosto, mas com reduções do período de trabalho de 5% a 70%, segundo comunicação do presidente executivo, Paulo Neto Leite, aos funcionários.

Numa comunicação aos trabalhadores, a que a Lusa teve acesso, o presidente da Groundforce explica que tem vindo a existir "uma crescente recuperação da atividade", que permite "olhar com serenidade para o futuro", mas essa retoma ainda não permite voltar a operar nos níveis anteriores à pandemia de covid-19, que praticamente paralisou os aeroportos.

Assim, prossegue, "os pressupostos que levaram a empresa a tomar as medidas e a adotar o regime de 'lay-off' simplificado mantêm-se e por isso a empresa de assistência nos aeroportos decidiu adotar as medidas enquadradas no novo mecanismo designado por apoio extraordinário à retoma progressiva [que sucede ao 'lay-off' simplificado", explicando que todos os trabalhadores vão retomar a atividade, com reduções do horário de trabalho.