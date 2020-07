Moçambique/Ataques

A docente Liazzat Bonate diz que quase três anos depois do início da violência armada em Moçambique, deve haver "um estudo profundo" para perceber as origens dos grupos armados que já fizeram pelo menos mil mortos no norte do país.

"Já há três anos que temos teorias abstratas, mas do que precisamos é de uma descrição espessa da situação, muito pormenorizada e detalhada do contexto de cada um dos indivíduos envolvidos", disse hoje a investigadora moçambicana da Universidade das Índias Ocidentais de Trinidad e Tobago.

Liazzat Bonate é professora de História de África, doutorada pela Universidade da Cidade do Cabo e autora de várias publicações sobre o islamismo em Moçambique.