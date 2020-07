Incêndios

O fogo que lavra desde quarta-feira na freguesia de Sobral de São Miguel, no concelho da Covilhã, mantém-se em curso, mas a expectativa é de que seja dominado durante a noite, disse à agência Lusa o presidente da autarquia local.

"Neste momento, a humidade relativa do ar subiu substancialmente, a temperatura baixou e o vento também amainou, a expectativa é de que seja controlado durante a noite e que, pela manhã, já esteja em resolução", apontou o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira.

A acompanhar a evolução do combate no local, o autarca daquele concelho do distrito de Castelo Branco, adiantou ainda que a frente de fogo não está "tão ativa" como as que se verificaram na quarta-feira.