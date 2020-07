Actualidade

Lito Vidigal é o novo treinador do Marítimo, confirmou hoje à Lusa Carlos Pereira, presidente do clube da I Liga portuguesa de futebol, que escolheu o técnico do Vitória de Setúbal para suceder José Gomes.

Aos 51 anos, o treinador luso-angolano muda-se para o emblema 'verde rubro', após ter conseguido a manutenção do Vitória de Setúbal no final da temporada, na qual também orientou o Boavista.

No seu percurso em Portugal, conta também com passagens por clubes como Desportivo das Aves, Arouca, Belenenses, União de Leiria, Portimonense e Estrela de Amadora, tendo já trabalhado na Madeira, entre as épocas 2004/05 e 2006/07, no Portosantense e Pontassolense.