Actualidade

O Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, está a negociar a contratação do treinador português Mário Silva, tendo alcançado um entendimento para que a formalização do vínculo aconteça em breve, confirmou à Lusa fonte do clube.

O treinador, de 43 anos, que estava ao serviço dos espanhóis do Almería, esteve hoje em conversações telefónicas com os responsáveis do emblema vila-condense, demonstrando a vontade de assumir o projeto, embora os pormenores da possível ligação "ainda não estejam totalmente fechados", garantiu a mesma fonte.

Caso as negociações cheguem um desfecho positivo para ambas as partes, Mário Silva estará em Vila do Conde, na segunda-feira, para formalizar o contrato, e começar a preparar o arranque da temporada do Rio Ave, que está agendado para 14 de agosto.