Actualidade

O Governo de Macau negou, na quinta-feira, que o financeiro malaio Jho Low, em fuga e procurado pelas autoridades da Malásia e dos Estados Unidos, esteja atualmente no território.

"A polícia da Malásia, contrariando as regras e as práticas no âmbito de cooperação policial internacional, divulgou unilateralmente que Lao XX [Low Taek Jho] se encontra em Macau, informação que não corresponde à verdade", indicou o Gabinete do Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, num comunicado difundido na página oficial na Internet.

Em 2018, as autoridades policiais malaias pediram informações sobre Jho Low ao subgabinete de Macau da Polícia Judiciária do Gabinete chinês da Interpol, tendo sido dada uma "resposta clara de que o referido indivíduo não se encontrava" na região administrativa especial chinesa.