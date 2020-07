Actualidade

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga hoje o Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, um período que compreende o estado de emergência e as medidas de confinamento tomadas devido à pandemia de covid-19.

Na agenda do 'site' do INE foi publicada uma nota que dá conta da antecipação da divulgação dos números do PIB do segundo trimestre para hoje.

"Dado o contexto atual em que o conhecimento de informação económica, ainda que por vezes incompleta, tem uma particular urgência, o INE antecipa a divulgação de resultados para o 2.º trimestre de 2020, tal como se espera que aconteça com outros estados membros da União Europeia", justifica.