Incêndios

Cerca de 70 concelhos do interior Norte e Centro do país estão hoje em risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IMPA), que prevê para hoje uma descida da temperatura nestas duas regiões.

Os concelhos em causa pertencem aos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém e Portalegre.

Mais de uma centena de outros municípios também nas regiões Norte e Centro, mas igualmente no interior Norte e no Algarve, estão em risco muito elevado e elevado.