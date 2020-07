Actualidade

A programação do Theatro Circo, em Braga, para setembro e outubro, inclui múltiplas atuações de artistas portugueses, a começar por Miguel Ângelo e a terminar com Noiserv, anunciou hoje a sala.

A programação do Theatro Circo é retomada, depois das férias de agosto, no dia 05 de setembro, com Miguel Ângelo, que vai ter Filipe Sambado e Chinaskee como convidados em palco.

Uma semana depois, o Theatro Circo recebe Moullinex, com a convidada Selma Uamusse, seguindo-se, no dia 18 de setembro, David Bruno, a apresentar o mais recente álbum, "Raiashopping".